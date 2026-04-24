Una donna di 24 anni è stata condannata a metà della pena richiesta, con una multa di 100mila euro, per aver causato danni all’ex fidanzato durante un procedimento legale. La difesa ha affermato che in gravidanza la donna era malata, ma la sentenza non ha modificato l’esito del processo. Nel frattempo, un uomo è stato condannato a 24 anni e tre mesi di reclusione per l’omicidio volontario di un bambino, mentre è stata confermata l’assoluzione per il primo figlio.

Parma, 24 aprile 2026 – Ventiquattro anni e tre mesi di carcere per l’omicidio volontario del secondogenito, assolta per il primo figlio. La Corte d’Assise di Parma presieduta da Alessandro Conti ha condannato Chiara Petrolini alla fine del processo alla 22enne di Traversetolo, che era accusata degli omicidi dei due neonati partoriti il 12 maggio 2023 e il 7 agosto 2024 e poi sepolti nel giardino di casa. La ragazza ha assistito impassibile alla lettura della sentenza. Poi è uscita dall’aula, piena di giornalisti ma anche di amici della famiglia e cittadini, accompagnata dai carabinieri. All’interno dell’aula alcuni amici hanno fatto scudo ai genitori dell’imputata per difenderli dall’avvicinamento dei giornalisti, sollevando anche le giacche per schermarli.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Chiara Petrolini, la condanna a metà e 100mila euro di danni all’ex fidanzato. Ma la difesa: “In gravidanza era malata, non è finita”

Neonati sepolti, Chiara Petrolini rischia l’ergastolo Il mio commento a Vita in diretta.

Notizie correlate

Caso Petrolini, la difesa chiede l’assoluzione: "Chiara non era capace di intendere e volere"L’avvocato Nicola Tria dopo l’udienza: "È anche una vittima di una fragilità psichica”.

Chiara Petrolini, per i due neonati morti la famiglia dell'ex fidanzato chiede 1 milione e 650 mila euroChiara Petrolini in aula si difende per sette minuti, descrivendosi non come una madre che ha ucciso i propri figli.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Il caso di Traversetolo, tutte le tappe della storia di Chiara Petrolini e dei due neonati morti: Non sono un mostro; Maiorino, finalmente la condanna di Meloni, ma parole tardive; Omicidio in un parcheggio a Pavia, fermato un 17enne; Pugni tra genitori in tribuna alla partita di calcetto, anziano precipita dai gradoni e sbatte la testa: partita sospesa.

Chiara Petrolini, la condanna a metà e 100mila euro di danni all’ex fidanzato. Ma la difesa: In gravidanza era malata, non è finitaParma, la 22enne di Traversetolo condannata a 24 anni e tre mesi di carcere per l’omicidio volontario del secondogenito, assolta per il primo figlio. L’ex fidanzato Samuel Granelli si è sentito ignor ... ilrestodelcarlino.it

Neonati sepolti a Parma, sentenza choc: 24 anni a Chiara Petrolini, ma per il primo figlio arriva l’assoluzioneLa Corte d’Assise di Parma condanna Chiara Petrolini a 24 anni e tre mesi per l’omicidio del secondo neonato e la assolve per il primo. Una sentenza complessa che riapre interrogativi su responsabilit ... panorama.it

Chiara Petrolini è stata condannata a 24 anni e tre mesi. Lo ha deciso dopo poco più di tre ore di camera di consiglio, la Corte di assise di Parma, presieduta dal giudice Alessandro Conti, nel processo alla 22enne di Traversetolo, la studentessa 22enne accu - facebook.com facebook

Chiara Petrolini è stata condannata a 24 anni e tre mesi. È quanto deciso dalla Corte d’Assise di Parma oggi, venerdì 24 aprile. La ragazza di Traversetolo in provincia di Parma è stata assolta dall’omicidio del primo figlio. Una delle due soppressioni di cadav x.com