Tossina botulina come aiuta a combattere l' emicrania cronica

La tossina botulinica, comunemente associata alle procedure estetiche per eliminare le rughe, sta trovando applicazioni anche nel trattamento dell’emicrania cronica. Questa sostanza, infatti, viene utilizzata da alcuni medici come terapia per ridurre la frequenza e l’intensità dei mal di testa. La sua efficacia e i risultati ottenuti sono oggetto di studio e utilizzo clinico in diversi contesti medici.

Quando si parla di botulino, il pensiero corre quasi automaticamente ai trattamenti estetici e alla riduzione delle rughe. In realtà, la tossina botulinica è da anni uno strumento consolidato anche in ambito medico, con applicazioni che vanno ben oltre la medicina estetica, tra cui il trattamento dell’emicrania cronica. Ma cos’è esattamente il botulino? Si tratta di una sostanza prodotta dal batterio Clostridium botulinum, capace di agire sul sistema neuromuscolare. In ambito clinico viene utilizzata in dosi estremamente controllate per ottenere un effetto terapeutico mirato e sicuro. Uno degli utilizzi più interessanti riguarda la gestione dell’emicrania cronica, in particolare quando questa ha una componente muscolo-tensiva. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Tossina botulina come aiuta a combattere l'emicrania cronica Carolyn Smith: “Della Tac ho fatto un balletto. La danza aiuta a combattere e a non sentirsi soli, è una terapia per i malati”“Avevo paura, così ho iniziato a muovere le mani, a respirare come se stessi danzando. Putin aiuta Teheran sui droni che ci colpiscono, Kyiv aiuta l’occidente e il Golfo con l’AIL’aiuto della Russia all’Iran si arricchisce ogni giorno di nuovi dettagli – dettagli che l’America di Donald Trump si ostina a sottovalutare. Si parla di: Botox, tutti gli usi possibili e preventivi. Anche dai 30 anni. Tossina botulinica in neurologia: quando si usa e come agisce?La sua azione avviene a livello della giunzione neuromuscolare, la struttura che permette al nervo di comunicare con il muscolo, mediante un meccanismo che consiste nell’inibire, cioè bloccare, il ... torinoggi.it Botulino, immortalate le molecole che scortano la tossinaOsservato per la prima volta il complesso proteico che scorta la tossina botulinica nell'apparato digerente, aiutandola ad attraversare la barriera intestinale per poi raggiungere il circolo sanguigno ... ansa.it