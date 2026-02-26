È stata raggiunta nella notte l’intesa nella maggioranza sulla nuova legge elettorale. Il testo, già ribattezzato “stabilicum” perché punta a garantire stabilità disinnescando le minacce del Rosatellum – soprattutto nei collegi uninominali del Sud – sarà ora oggetto di alcune limature tecniche e di un ultimo passaggio coi leader dei partiti della coalizione al governo. Poi verrà depositato, forse già oggi 26 febbraio. Cosa prevede la nuova legge elettorale. L’impianto della legge sarà proporzionale con un premio di maggioranza, che scatterebbe a favore della coalizione capace di raggiungere il 40 per cento dei voti. Il premio non farebbe ottenere automaticamente il 55 per cento dei seggi, ma garantirebbe ai vincitori 70 seggi alla Camera e 35 al Senato. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Intesa nella maggioranza sulla legge elettorale: cosa prevede

Stabilicum, nella notte la maggioranza trova l’intesa sulla nuova legge elettorale. Come funzioneràRoma, 26 febbraio 2026 – È stata raggiunta nella notte, secondo quanto si apprende, l'intesa nella maggioranza sulla nuova legge elettorale con...

Accordo nella maggioranza sulla nuova legge elettorale: nasce lo “stabilicum”Nella notte è stata raggiunta un’intesa all’interno della maggioranza sulla nuova legge elettorale, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare la...

Temi più discussi: FdI accelera su legge elettorale, ipotesi preferenze e capilista bloccati; Meloni accelera sulla legge elettorale e gli alleati frenano; Vertice di maggioranza su Board of Peace per Gaza e decreto bollette. Fonti: Provvedimento in Cdm mercoledì; Suicidio assistito, la legge è dispersa.

Stabilicum, nella notte la maggioranza trova l’intesa sulla nuova legge elettorale. Come funzioneràIl testo sarà depositato nelle prossime ore: previsto un premio di maggioranza. Niente nome del premier sulla scheda e non ci saranno preferenze ... quotidiano.net

La maggioranza trova l'intesa nella notte sulla legge elettoraleE' stata raggiunta nella notte, secondo quanto si apprende, l'intesa nella maggioranza sulla nuova legge elettorale con l'obiettivo di garantire la stabilità. (ANSA) ... ansa.it

E' stata raggiunta nella notte, secondo quanto si apprende, l'intesa nella maggioranza sulla nuova legge elettorale con l'obiettivo di garantire "la stabilità". #ANSA - facebook.com facebook

ANSA - Raggiunta nella notte un'intesa sulla legge elettorale Superamento dei collegi uninominali del Rosatellum in favore di un sistema proporzionale con premio di maggioranza (70 seggi alla Camera, 35 al Senato) alla coalizione che supera il 40%, ballott x.com