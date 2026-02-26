La maggioranza trova l’intesa sulla nuova legge elettorale

La maggioranza ha raggiunto un accordo sulla nuova legge elettorale e oggi ha depositato il testo in Parlamento. La decisione segna un passo importante nel percorso legislativo e coinvolge diverse forze politiche che hanno lavorato per definire le modalità di voto. L’attenzione si concentra ora sulle prossime fasi del processo e sulle eventuali discussioni in aula.

La politica, con la maggioranza che trova l'intesa sulla nuova legge elettorale e nel pomeriggio deposita il testo in Parlamento. Stabilicum, nella notte la maggioranza trova l'intesa sulla nuova legge elettorale. Come funzioneràRoma, 26 febbraio 2026 – È stata raggiunta nella notte, secondo quanto si apprende, l'intesa nella maggioranza sulla nuova legge elettorale. Nuova legge elettorale, la maggioranza trova l'intesa: proporzionale con premio di maggioranza e ballottaggioL'accordo sul testo di riforma, ribattezzata «stabilicum» è stata raggiunta nella notte tra il 25 e il 26 febbraio. Non ci sono le preferenze, caldeggiate da FdI.