Sabato 2 maggio si terrà a Campi Bisenzio una manifestazione con la presenza del consorzio Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®, noto per gli espositori di prodotti artigianali e alimentari. L’evento rappresenta un ritorno di questa storica iniziativa, molto richiesta dal pubblico locale. La giornata prevede l’allestimento di bancarelle e la partecipazione di numerosi venditori provenienti dalla zona.

A grande richiesta tornano a CAMPI BISENZIO Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®, le storiche bancarelle del mercato di qualità più famoso e amato d’Italia! Un evento unico ed esclusivo, da non confondere con le tante velleitarie imitazioni, che porta con sé l’energia e lo stile inconfondibile del vero format originale. La zona della Città Metropolitana di Firenze, ancora una volta, si prepara a vivere un’esperienza di shopping unica: bancarelle selezionate, eccellenze Made in Italy, capi moda irresistibili e il meglio dell’artigianato contemporaneo. Un vero e proprio spettacolo itinerante che, ogni volta, attira e conquista migliaia di visitatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’originale Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® a CAMPI BISENZIO sabato 2 maggio

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