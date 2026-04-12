Chiara Francini da Campi Bisenzio al successo Santa Maria chiesa e ’ barrino’ Alla festa dell’Unità m’innamorai

Chiara Francini, originaria di Campi Bisenzio, ha raggiunto il successo nel mondo dello spettacolo e della scrittura. La sua carriera comprende ruoli in cinema, teatro e televisione, e ha pubblicato anche libri. In un’intervista ha ricordato alcuni momenti della sua infanzia, tra cui una visita alla chiesa di Santa Maria e una festa dell’Unità durante la quale si innamorò.

Firenze, 12 aprile 2026 – Un’ artista eclettica che è riuscita a farsi strada con successo come attrice di cinema, teatro e televisione, oltre che come scrittrice. Nata a Firenze e cresciuta a Campi Bisenzio, Chiara Francini si distingue per uno stile ironico, una parlata colta ma immediata e una personalità travolgente. E versatile: il grande pubblico l’ha vista in commedie come ‘Una moglie bellissima’ di Leonardo Pieraccioni, nel film storico ‘Miracolo a Sant’Anna’ di Spike Lee. Ma anche a Sanremo dove ha toccato corde profonde col suo monologo sulla ‘maternità mancata’ dando voce al senso di inadeguatezza di molte donne. Attrice, scrittrice e conduttrice tv: chi è veramente Chiara? “Una che non ha mai potuto permettersi il lusso dell’astrazione.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Chiara Francini, da Campi Bisenzio al successo. “Santa Maria, chiesa e ’ barrino’. Alla festa dell’Unità m’innamorai” Campi onora la sua Chiara. Premio Levriero a Francinidi Pier Fracesco Nesti "Per aver contribuito alla valorizzazione del territorio attraverso azioni meritevoli". Leggi anche: Chiara Francini in visita a Napoli: teatro e cinema con Chiara Francini