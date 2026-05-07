Maggio civitellese | un mese di convivialità fede e tradizioni nel cuore di Civitella

Da forlitoday.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel mese di maggio, la comunità di Civitella si prepara a vivere un calendario ricco di eventi. L’appuntamento principale è il “Maggio Civitellese”, che si svolge in concomitanza con le celebrazioni dedicate alla Beata Vergine della Suasia. Durante le settimane, si susseguono incontri religiosi, iniziative culturali e momenti di ritrovo, coinvolgendo abitanti e visitatori in un susseguirsi di appuntamenti tradizionali.

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È un mese di maggio ricco di appuntamenti quello che attende la comunità di Civitella. Il “Maggio Civitellese”, organizzato in concomitanza con le celebrazioni in onore della Beata Vergine della Suasia, proporrà infatti, ogni fine settimana, eventi religiosi, iniziative culturali, momenti.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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