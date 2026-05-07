Maggio civitellese | un mese di convivialità fede e tradizioni nel cuore di Civitella

Nel mese di maggio, la comunità di Civitella si prepara a vivere un calendario ricco di eventi. L’appuntamento principale è il “Maggio Civitellese”, che si svolge in concomitanza con le celebrazioni dedicate alla Beata Vergine della Suasia. Durante le settimane, si susseguono incontri religiosi, iniziative culturali e momenti di ritrovo, coinvolgendo abitanti e visitatori in un susseguirsi di appuntamenti tradizionali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

È un mese di maggio ricco di appuntamenti quello che attende la comunità di Civitella. Il “Maggio Civitellese”, organizzato in concomitanza con le celebrazioni in onore della Beata Vergine della Suasia, proporrà infatti, ogni fine settimana, eventi religiosi, iniziative culturali, momenti.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Civitella, un maggio tra fede e tradizioni: il programma completo? Cosa scoprirai Quando inizierà il pellegrinaggio verso Sant’Ellero per dare il via alle feste? Quali attività coinvolgeranno i giovani durante il... Leggi anche: Al via il ’Maggio. Civitellese’: tutti gli eventi Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Civitella in festa: un maggio tra devozione, cultura e tradizione sotto lo sguardo della Suasia; Al via il ’Maggio. Civitellese’: tutti gli eventi; Al museo La Civitella una cavalcata immaginaria tra i segreti di Chieti; Ponte 1 maggio 2026 in Abruzzo con i bambini cosa fare e cosa vedere. A Seveso parte il Maggio Sampietrino: un mese di grande festa in tutta la cittàVentisei eventi in un mese per raccontare una città viva: Seveso inaugura il Maggio Sampietrino, tra letture, teatro, natura, sport e laboratori. Un percorso che unisce tradizione, partecipazione e id ... mbnews.it Al via il ’Maggio. Civitellese’: tutti gli eventiIniziano oggi a Civitella le numerose iniziative del ‘Maggio Civitellese. Un paese in festa’ tra appuntamenti religiosi, culturali, ludici e gastronomici promosso congiuntamente dall’amministrazione c ... ilrestodelcarlino.it INSIEME PER LE PERSONE E PER IL TERRITORIO 7 MAGGIO, ore 17:00 Sala del Consiglio Comunale, Civitella Il 7 maggio 2026 alle ore 17:00, la Sala del Consiglio Comunale ospiterà un momento speciale di incontro dedicato al benessere comun - facebook.com facebook Convivenza uomo-orso possibile. Il 9 maggio incontro a Civitella Roveto. Terre Marsicane #Avezzano Marsica #Abruzzo Pescara Chieti Teramo L'Aquila Sulmona Lanciano Vasto Giulianova Sora Cassino Rieti #Roma Lazio Molise x.com