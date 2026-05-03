Al via il ’Maggio Civitellese’ | tutti gli eventi

Oggi a Civitella sono partite le iniziative del ‘Maggio Civitellese: un paese in festa’. La serie di eventi prevede manifestazioni culturali, sportive e tradizionali che coinvolgono diverse parti della comunità. La programmazione si svolge durante tutto il mese, con appuntamenti organizzati in vari luoghi del paese. La manifestazione vuole valorizzare le tradizioni locali e coinvolgere residenti e visitatori.

Iniziano oggi a Civitella le numerose iniziative del ‘ Maggio Civitellese. Un paese in festa’ tra appuntamenti religiosi, culturali, ludici e gastronomici promosso congiuntamente dall’amministrazione comunale, dalla Confraternita del Santuario della Beata Vergine della Suasia e dalle associazioni di volontariato. I festeggiamenti della Festa della Madonna prevedono un ricco ed articolato programma con pellegrinaggi, messe, novene, la comunione il 17 maggio, sabato 23 la benedizione della auto e la cena di solidarietà. Il clou sarà domenica 24, alle 11, con la santa messa, rosario e, alle 18,30 processione lungo il viale Martiri Partigiani al suono della Banda comunale Maurizi con la messa delle 19 concelebrata dal vescovo Livio Corazza.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Al via il ’Maggio. Civitellese’: tutti gli eventi Notizie correlate Leggi anche: Cosa fare (anche gratis) a Trento dall’1 al 3 maggio: tutti gli eventi Dal Cantamaggio al Grill Contest: tutti gli eventi di inizio maggio in ValtrebbiaTutti i sabatiGara di briscolaore 21Perino, Bar Emi, via Nazionale 38346 0971279 - @emibarcafe Ogni ultimo mercoledì del meseTè letterario in... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Al via il ’Maggio. Civitellese’: tutti gli eventi; Civitella in festa: un maggio tra devozione, cultura e tradizione sotto lo sguardo della Suasia; 25 aprile e 1 maggio in Fortezza a Civitella del Tronto con le visite guidate; Laboratori per bambini al museo archeologico La Civitella di Chieti. ACADEMY: lezioni in diretta della settimana dal 4 al 8 maggio 2026 https://youtu.be/U1beTLey3nE - Iscriviti alla scuola https://chiarelli.academy/ Partecipa alle lezioni in diretta o seguile registrate e sfrutta tutti gli altri servizi low cost (gruppo social dedicato, ma - facebook.com facebook Eventi 3 maggio a Bologna e dintorni: domenica con Beethoven, il musical della Pimpa x.com