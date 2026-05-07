Maestrelli-Bautista Agut ATP Roma 2026 | orario tv programma streaming

Al torneo ATP di Roma 2026, tra i protagonisti ci sono diversi giocatori italiani che hanno ottenuto la loro prima qualificazione nel tabellone principale di uno slam. La partita tra Maestrelli e Bautista Agut rappresenta uno degli incontri in programma, con orario e dettagli sulla trasmissione disponibili su TV e piattaforme di streaming. La competizione vede in campo anche altri tennisti italiani, pronti a sfidare avversari di livello internazionale.

In un avvio di torneo caratterizzato dalla presenza di numerosi giocatori nostrani c’è anche chi spera di ritrovare le luci della ribalta dopo la storica prima qualificazione al tabellone principale di uno Slam. Nell’incontro di primo turno del singolare maschile degli Internazionali d’Italia Francesco Maestrelli affronta il veterano spagnolo Roberto Bautista Agut. Il match sarà il terzo in programma sulla Supertennis Arena a partire dalle 11:00. Il giocatore italiano era salito alla ribalta delle cronache all’inizio dell’anno quando, dopo aver centrato l’ingresso nel main draw a Melbourne, aveva superato il francese Atmane al primo turno e guadagnato così la prestigiosa sfida contro la leggenda serba Novak Djokovic.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Maestrelli-Bautista Agut, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming Notizie correlate Berrettini-Bautista Agut oggi, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streamingIl match del primo turno che vedrà protagonista il tennista romano e lo spagnolo sarà il primo di giornata, con il programma sul Court Rainier III... Berrettini-Bautista Agut, ATP Montecarlo 2026: orario, canale tv, streamingSarà una mattinata all’insegna del tricolore quella che andrà in scena domani sul Court Ranier III. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Maestrelli-Bautista Agut, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; Il tabellone degli Internazionali d'Italia 2026: con chi giocano Jannik Sinner e gli italiani nel singolare maschile a Roma · Tennis ATP; IBI 26, il tabellone degli italiani: Fils nell'ottavo di Sinner, Musetti nel quarto di Djokovic; Andrea Pellegrino, chi è l'azzurro qualificato al tabellone principale degli Internazionali di Roma: ecco tutti gli italiani presenti. Maestrelli-Bautista Agut, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streamingIn un avvio di torneo caratterizzato dalla presenza di numerosi giocatori nostrani c'è anche chi spera di ritrovare le luci della ribalta dopo la storica ... oasport.it Sorteggiato il tabellone degli #IBI26, ecco i primi turni degli azzurri: Berrettini Popyrin Sonego Buse Nardi qualificato Maestrelli Bautista Agut Bellucci Burruchaga Cadenasso Tirante Arnaldi Munar Cinà Blockx Sono 4 le teste di serie azz - facebook.com facebook Sorteggiato il tabellone degli #IBI26, ecco i primi turni degli italiani: Berrettini Popyrin Sonego Buse Nardi qualificato Maestrelli Bautista Agut Bellucci Burruchaga Cadenasso Tirante Arnaldi Munar Cinà Blockx Sono 4 le teste di serie azz x.com