Domani mattina sul Court Ranier III dell’ATP di Montecarlo si svolgerà un incontro tra due tennisti italiani, con l’orario e la programmazione televisiva ancora da definire. L’evento precederà il match di Jannik Sinner contro Ugo Humbert, previsto nello stesso giorno. La partita tra Berrettini e Bautista Agut rappresenta una delle sfide della giornata nel torneo monegasco. I dettagli su streaming e canali tv verranno comunicati nelle prossime ore.

Sarà una mattinata all’insegna del tricolore quella che andrà in scena domani sul Court Ranier III. Prima dell’esordio di Jannik Sinner contro Ugo Humbert, il campo centrale dell’ATP di Montecarlo 2026 ospiterà un altro italiano. Alle ore 11.00 è infatti atteso alla prima partita in singolare Matteo Berrettini che sfiderà lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Il romano ha rotto il ghiaccio nel Principato conquistando in coppia con Andrea Vavassori il successo nel tabellone di doppio ed ora vuole avanzare al prossimo turno anche in singolare. L’italiano non ha iniziato al meglio la stagione sulla terra battuta; una settimana fa, a Marrakech, uscì sconfitto al primo turno dopo una battaglia contro Ignacio Buse. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Berrettini-Bautista Agut, ATP Montecarlo 2026: orario, canale tv, streaming

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Mica male il programma di domani a Monte-Carlo sul Court Rainier III Ore 11:00 Berrettini-Bautista Agut (c'è anche Darderi-Hurkacz). A seguire: Sinner-Humbert. A seguire: Alcaraz-Baez. A seguire: Bublik-Monfils. x.com

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