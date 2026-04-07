Berrettini-Bautista Agut oggi ATP Montecarlo 2026 | orario tv programma streaming

Oggi, nel primo giorno del torneo ATP Montecarlo 2026, si svolgeranno le partite del primo turno. Dopo aver vinto in doppio, l’azzurro Matteo Berrettini tornerà in campo per affrontare il giocatore spagnolo Bautista Agut, che ha ottenuto l’ingresso come lucky loser. La partita si giocherà sulla terra battuta monegasca e sarà visibile in diretta streaming e su alcuni canali televisivi dedicati al tennis.

Il match del primo turno che vedrà protagonista il tennista romano e lo spagnolo sarà il primo di giornata, con il programma sul Court Rainier III che scatterà alle ore 11.00: nei 5 precedenti Berrettini è in vantaggio 4-1, ma l’ultimo incrocio risale al 2021 (l’ultimo incontro su terra addirittura al 2019). Court Rainier III – Dalle ore 11.00Matteo Berrettini (Italia, WC)-Roberto Bautista Agut (Spagna, LL) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max ATP Montecarlo 2026, vittorie di Rublev, Vacherot e Baez. Eliminati Khachanov, Tsitsipas e Shapovalov Nel primo turno dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo 2026 di tennis inizia con una vittoria il percorso di Flavio Cobolli, testa di. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Berrettini-Bautista Agut oggi, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streaming Berrettini-Bautista Agut, ATP Montecarlo 2026: orario, canale tv, streamingSarà una mattinata all’insegna del tricolore quella che andrà in scena domani sul Court Ranier III. Berrettini/Vavassori-De Minaur/Norrie, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streamingAndrea Vavassori non sarà affiancato da Simone Bolelli durante il Masters 1000 di Montecarlo: il compagno di gioco ha perso il papà alla vigilia di... Temi più discussi: Diretta Bautista Agut - Berrettini (Rolex Monte-Carlo Masters); LIVE Berrettini-Bautista Agut, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: possibile maratona contro l’eterno spagnolo; Rolex Monte-Carlo Masters Tennis | Agut - Berrettini; Montecarlo, quando si gioca Sinner-Humbert e dove vederla: Alcaraz è già a ruota di Jannik. Berrettini-Bautista Agut oggi, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streamingI Montecarlo Masters 2026 di tennis vedranno completarsi nella giornata odierna il primo turno: oggi, martedì 7 aprile, dopo l'esordio vincente in doppio, ... oasport.it Montecarlo: Berrettini sfida Bautista Agut alle 11, dove vederla?q`u0004?u0007pA?u0004D?u0004?6Ru0004'u0013??v-??ku??u0013? {q??u0015???w??u001fX (f?u0003?h?bu000eu000f?bu000eu0014u000e|u001eu000fm?G??G??u000b?? ??t2??au0002??u001f?O?u000b??g?u\?8pu0002u0019?u00 ... it.blastingnews.com PROGRAMMA MARTEDI 07 APRILE Programma Montecarlo - Court Rainier III Ore 11:00: [LL] Roberto Bautista Agut (ESP) vs [WC] Matteo Berrettini (ITA) A seguire: Ugo Humbert (FRA) vs [2] Jannik Sinner (ITA) (Debutto stagionale sulla t - facebook.com facebook Mica male il programma di domani a Monte-Carlo sul Court Rainier III Ore 11:00 Berrettini-Bautista Agut (c'è anche Darderi-Hurkacz). A seguire: Sinner-Humbert. A seguire: Alcaraz-Baez. A seguire: Bublik-Monfils. x.com