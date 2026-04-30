Startup Super Sapiens Europe 2026 | candidature entro il 15 maggio

Fino al 15 maggio è aperto il termine per presentare le candidature al bando “Super Sapiens Europe 2026”. La selezione mira a individuare le startup deeptech più promettenti in Europa, offrendo loro l’opportunità di partecipare a un progetto di sviluppo e crescita nel settore tecnologico avanzato. La call si rivolge a imprese innovative che operano in ambiti legati alle tecnologie di frontiera.

C’è tempo fino al prossimo 15 maggio per partecipare al bando “Super Sapiens Europe 2026”, che punta a scoprire le start-up deeptech più promettenti d’Europa. L’iniziativa, promossa da Scientifica Venture Capital, in collaborazione con IREFI – l’Istituto per le Relazioni Economiche Francia-Italia, ha nello specifico l’obiettivo di sostenere lo sviluppo di progetti ad alto contenuto innovativo, favorendo la trasformazione di idee in soluzioni concrete capaci di generare impatto economico e sociale. Il programma intende rafforzare l’ecosistema dell’innovazione europea, stimolando la collaborazione tra giovani innovatori, mondo accademico e sistema produttivo.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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