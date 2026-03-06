L’occupazione femminile in Italia continua a essere inferiore rispetto alla media europea, nonostante un aumento generale dei posti di lavoro per le donne. Le madri, in particolare, si trovano spesso a dover affrontare ostacoli più grandi nel mercato del lavoro. La situazione si differenzia rispetto ad altri paesi dell’Unione, dove i tassi di occupazione femminile sono più elevati.

Roma, 6 marzo 2026 – L’ occupazione femminile cresce, ma l’Italia resta inchiodata in fondo alla classifica europea. In dieci anni il tasso di occupazione delle donne tra 20 e 64 anni è salito dal 50,5% (terzo trimestre 2015) al 58,3% (terzo trimestre 2025): un passo avanti “consistente”, che però non basta a chiudere il divario con l’Unione. Anzi, il gap si allarga: da 12,7 a 13,2 punti. È il paradosso fotografato dai dati Eurostat rilanciati oggi: il Paese corre, ma l’Europa corre di più. Il nodo, ancora una volta, è la maternità. Nella fascia 25-49 anni lavora il 64,9% delle donne, ma la curva scende al crescere dei figli: 68,5% senza figli, 64,8% con un figlio, 62,5% con due, fino al 42,3% con tre o più (36,6% se l’ultimo ha meno di sei anni). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Occupazione femminile, l’Italia sempre più indietro rispetto all’Europa. Le madri penalizzate

“Lavoro, madri penalizzate e stipendi più bassi: a Bologna nasce il manifesto per cambiare le regole”L’occupazione femminile in Italia resta ferma al 51%, mentre la media europea si attesta al 65%.

Produttività in calo nel 2024: Italia indietro rispetto all’EuropaBeni confiscati alla criminalità: la Città Metropolitana di Napoli proroga la scadenza dell’avviso al 31 marzo 2026 per la presentazione delle...

Contenuti e approfondimenti su Occupazione femminile.

Temi più discussi: Le mense scolastiche a supporto dell’occupazione femminile; Il mio intervento in occasione dell’incontro Voto alle donne. La democrazia italiana compie ottant’anni.; Lavoro, sempre meno donne leader. L’Italia soffre il gender gap; Dieci anni di politiche per le donne: molto contro la violenza maschile, troppo poco per il lavoro.

Lavoro, sempre meno donne leader. L’Italia soffre il gender gapL’occupazione femminile cresce ma il divario con gli uomini e con l’Europa resta alto. Cala per il terzo anno consecutivo il numero di donne che occupano posizioni di vertice. Il ruolo dei bias cognit ... msn.com

Il titolo di studio e il numero di figli influisce sull’occupazione femminile e sul divario di genereNell’Unione europea la presenza di figli continua a incidere in modo diverso sull’occupazione di uomini e donne. I dati Eurostat relativi al 2024, riferiti alla popolazione tra 25 e 49 anni che vive i ... orizzontescuola.it

Tv7 Tg. . VERSO L’8 MARZO:DONNE VENETE PRECARIE E MENO PAGATE - In vista dell’8 marzo e della festa della donna, la Cgil Veneto ha colto l’occasione per presentare la ricerca di Ires Veneto su “Occupazione femminile, part time e divario retributivo - facebook.com facebook

Luigino Pozzo, presidente #Confindustria #Udine: "La partecipazione femminile al lavoro è un fattore chiave per crescita economica e competitività, ma in Italia resta inferiore rispetto ad altri Paesi europei. Nel 2024 il tasso di occupazione femminile è del 5 x.com