Famiglia nel bosco Cantelmi a Fanpage | Il padre presto coi figli la madre per ora resta fuori

Un padre sta per riunirsi con i figli in un bosco, secondo quanto riferito dallo psichiatra e consulente della difesa, Tonino Cantelmi, a Fanpage.it. Cantelmi ha confermato che la famiglia si sta ricompattando, mentre la madre, Catherine, rimane momentaneamente distante. La situazione riguarda una famiglia coinvolta in un procedimento legale, ma i dettagli giudiziari non vengono indicati.

A Fanpage.it lo psichiatra e consulente della difesa Tonino Cantelmi conferma che "finalmente oggi si sta realizzando la riunificazione della famiglia", ma Catherine è fuori. "Speriamo che venga rivista anche la figura della madre".