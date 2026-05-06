Scompare da Piacenza con i due figli auto ritrovata in Friuli L'appello del padre | Mettetevi in contatto con me

Una donna e i suoi due figli adolescenti sono scomparsi da Piacenza il 20 aprile scorso. La loro auto è stata trovata a Tarcento, in Friuli Venezia-Giulia. Il padre ha pubblicato un appello chiedendo di mettersi in contatto con lui per fornire informazioni sulla vicenda. Le autorità stanno indagando sulla scomparsa, ma al momento non ci sono dettagli aggiuntivi disponibili.

Una donna e i suoi due figli adolescenti sono scomparsi da Piacenza il 20 aprile. La loro auto è stata ritrovata a Tarcento, in Friuli Venezia-Giulia. A Fanpage.it il padre dei ragazzi spiega: "Hanno i telefoni spenti dal giorno della partenza".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Trova in strada una cassetta del ’68 con scritto “voci dei nonni”, l’appello: “Cerco il proprietario”"L'ho trovata questa mattina, di chi è?", l'appello per ritrovare i proprietari di una musicassetta del 1968. Sedicenne si allontana dalla comunità e scompare, ricerche in corso. L’appello della mamma: “Aiutateci”Un ragazzo di 16 anni si è allontanato da una comunità di Villafranca Piemonte (Torino) ed è scomparso da giorni. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Ritrovata in Fvg l'auto della famiglia scomparsa da Piacenza; Si cerca Diego Tedeschi, scomparso da giorni; Piacenza che scrive, la rassegna si chiude con il debutto letterario di Paolo Pizzamiglio. Scompare da Piacenza con i due figli, auto ritrovata in Friuli. L’appello del padre: Mettetevi in contatto con meUna donna e i suoi due figli adolescenti sono scomparsi da Piacenza il 20 aprile. La loro auto è stata ritrovata a Tarcento, in Friuli Venezia-Giulia. A Fanpage.it il padre dei ragazzi spiega: Hanno ... fanpage.it Ritrovata in Fvg l'auto della famiglia scomparsa da Piacenza I carabinieri stanno indagando, agganciata in zona anche ultima cella telefonica E' stata ritrovata a Tarcento (Udine) l'auto della donna e dei suoi due figli minorenni, di cui non si hanno più notizie d - facebook.com facebook