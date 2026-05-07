Madre e figlia avvelenate a Campobasso nuovo interrogatorio per la cugina Laura

A Campobasso proseguono le indagini sull’avvelenamento con la ricina di Antonella Di Ielsi e di sua figlia Sara Di Vita. La cugina, identificata come Laura, è stata convocata per un nuovo interrogatorio. Le autorità stanno approfondendo i rapporti familiari tra le persone coinvolte, senza fornire ulteriori dettagli sui motivi o sulle eventuali responsabilità. La vicenda rimane sotto stretta osservazione.

(Adnkronos) – Le indagini sull'avvelenamento con la ricina di Antonella Di Ielsi e di sua figlia Sara Di Vita continuano a scavare nei rapporti familiari. Gli inquirenti pensano che il movente possa essere quello di insanabili contrasti, sorti all’interno delle famiglie Di Vita e Di Ielsi. Ma ancora non c’è nessuna pista o persona sospettata in. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Madre e figlia morte avvelenate: sentita di nuovo la cugina del marito - Ore 14 del 17/04/2026

Notizie correlate

Campobasso, madre e figlia avvelenate: la cugina riascoltata in QuesturaProseguono senza sosta le indagini sulla morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, madre e figlia 15enne avvelenate e decedute a Campobasso nei...

Campobasso, madre e figlia morte avvelenate: sentiti ancora i parenti. Nuovo interrogatorio per Gianni Di VitaCAMPOBASSO – Proseguono in questura a Campobasso, gli interrogatori che gli inquirenti stanno conducendo nell’ambito dell’inchiesta sul giallo di...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Madre e figlia avvelenate a Campobasso: la ricina sciolta nell'acqua, il telefono della sorella, la ricostruzione di quanto accaduto; Madre e figlia avvelenate, ricina fatta in casa e indagini nella cerchia familiare: oltre 100 testimoni per movente e killer; Madre e figlia morte a Campobasso, tutto quello che sappiamo: dalla ricina ai nuovi accertamenti; Madre e figlia avvelenate con la ricina: pc e telefoni al vaglio dei pm.

Madre e figlia avvelenate con la ricina, investigatori ritengono di conoscere il moventeLeggi su Sky TG24 l'articolo Madre e figlia avvelenate con la ricina, investigatori ritengono di conoscere il movente ... tg24.sky.it

Campobasso, madre e figlia avvelenate: Possibile movente legato a questioni familiariDietro il duplice omicidio di Antonella Di Ielsi, 50 anni, e della figlia Sara Di Vita, 15 anni, morte a fine dicembre a Pietracatella (Campobasso) per ... lapresse.it

Arrestato il figlio della tiktoker De Crescenzo: tentato omicidio e armi. Il post della madre: «Così si salva» - facebook.com facebook

«Assocerò sempre L’Oréal Paris a mia madre. È una parrucchiera, quindi sono cresciuto vedendo prodotti L’Oréal Paris ovunque» ha detto il pilota di Formula 1, scelto per rappresentare L’Oréal Paris Men Expert e Haircare L’Oréal Paris Elvive & Hairstyling x.com