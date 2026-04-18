A Campobasso, proseguono gli interrogatori legati alla morte di madre e figlia avvelenate. I parenti sono ancora ascoltati dagli investigatori presso la questura. Nel frattempo, è stato effettuato un nuovo interrogatorio a carico di un uomo, Gianni Di Vita, ritenuto coinvolto nel caso. Le forze dell’ordine continuano a raccogliere testimonianze e elementi per chiarire quanto accaduto.

CAMPOBASSO – Proseguono in questura a Campobasso, gli interrogatori che gli inquirenti stanno conducendo nell’ambito dell’inchiesta sul giallo di Pietracatella e sulla morte della quindicenne Sara Di Vita e di sua mamma Antonella Di Ielsi, per avvelenamento. La squadra mobile locale, guidata da Marco Graziano, anche in queste ore ha sentito altre persone informate dei fatti, raccogliendo testimonianze di parenti e conoscenti delle vittime che si aggiungono alle numerose deposizioni già raccolte negli ultimi dieci giorni. Sono diverse le persone sentite più volte dall’inizio dell’indagine, segno che gli investigatori hanno trovato incongruenze e punti poco chiari ravvisando la necessità di riconvocare alcuni dei soggetti già ascoltati.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Campobasso, madre e figlia morte avvelenate: sentiti ancora i parenti. Nuovo interrogatorio per Gianni Di Vita

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