Le indagini sulla morte di una madre e di sua figlia 15enne a Campobasso continuano senza sosta. Le due donne sono state trovate avvelenate e sono decedute nei giorni successivi al Natale. La cugina delle vittime è stata ascoltata in questura nell’ambito delle verifiche in corso. La procura coordina le indagini, che si concentrano sulle circostanze della morte e sui possibili responsabili.

Proseguono senza sosta le indagini sulla morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, madre e figlia 15enne avvelenate e decedute a Campobasso nei giorni successivi allo scorso Natale. Nella giornata di ieri, 16 aprile, è stata nuovamente ascoltata in Questura per diverse ore la cugina di Gianni Di Vita, marito e padre delle due vittime, convocata come persona informata sui fatti e già sentita nei giorni scorsi. La donna (non indagata – ndr), che da giorni ospita l’uomo insieme ad Alice dopo il sequestro dell’abitazione familiare, è tornata davanti agli investigatori della squadra mobile di Campobasso, delegata per le indagini per duplice omicidio volontario dalla procura di Larino, per ripercorrere legami e dinamiche all’interno della famiglia.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Campobasso, madre e figlia avvelenate: la cugina riascoltata in Questura

GIALLO A CAMPOBASSO, MADRE E FIGLIA AVVELENATE CON LA RICINA: AL VIA GLI INTERROGATORI

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