Una donna e la sua figlia sono state ricoverate in ospedale dopo aver ingerito acqua contaminata con ricina a Campobasso. Le indagini si sono concentrate sui cinque sospetti coinvolti, mentre si cercano di ricostruire i passaggi di quanto accaduto. La conferma della presenza del veleno ha portato a un cambio di strategia nelle verifiche, senza tuttavia chiarire ancora tutte le dinamiche dell’accaduto.

Chi sono le vittime Antonella Di Ielsi Antonella era la moglie di Gianni Di Vita, commercialista ed ex sindaco Pd di Pietracatella, il paese dove vive la famiglia. La coppia ha due figlie, la 15enne Sara e Alice di 19 anni, che frequenta l'ultimo anno del liceo classico, stessa scuola della sorella. La donna lavora con il marito che ha studi a Pietracatella e a Campobasso. I giorni prima e dopo Natale La ricostruzione è stata fatta a posteriori, a partire da quando, il 25 dicembre 2025, in serata, madre e figlia, insieme al padre, vanno al pronto soccorso dell'ospedale di Campobasso. Hanno dolori di stomaco e vomito. Sono dimesse dopo alcune ore con una diagnosi di intossicazione alimentare e gastroenterite.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Madre e figlia avvelenate a Campobasso: la ricina sciolta nell'acqua, il telefono della sorella, i cinque sospetti, la ricostruzione di quanto accaduto

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