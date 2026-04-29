Una donna e sua figlia sono state trovate avvelenate a Campobasso, con la sostanza tossica individuata nell’acqua che avevano consumato. Le indagini si sono concentrate sulla ricina, confermata tramite analisi, e sul telefono della sorella della vittima, che potrebbe aver fornito elementi utili. La ricostruzione dei fatti si sta concentrando sui dettagli dell’accaduto, mentre le forze dell’ordine continuano a lavorare per chiarire le responsabilità.

Chi sono le vittime Antonella Di Ielsi Antonella era la moglie di Gianni Di Vita, commercialista ed ex sindaco Pd di Pietracatella, il paese dove vive la famiglia. La coppia ha due figlie, la 15enne Sara e Alice di 19 anni, che frequenta l'ultimo anno del liceo classico, stessa scuola della sorella. La donna lavora con il marito che ha studi a Pietracatella e a Campobasso. I giorni prima e dopo Natale La ricostruzione è stata fatta a posteriori, a partire da quando, il 25 dicembre 2025, in serata, madre e figlia, insieme al padre, vanno al pronto soccorso dell'ospedale di Campobasso. Hanno dolori di stomaco e vomito. Sono dimesse dopo alcune ore con una diagnosi di intossicazione alimentare e gastroenterite.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Madre e figlia avvelenate a Campobasso: la ricina sciolta nell'acqua, il telefono della sorella, la ricostruzione di quanto accaduto

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