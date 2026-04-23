Madre e figlia avvelenate a Campobasso | la ricina non presente nelle analisi del padre il telefono della sorella la ricostruzione di quanto accaduto

A Campobasso, madre e figlia sono state trovate avvelenate, con la presenza di ricina confermata nelle analisi. Tuttavia, il test sul telefono della sorella non ha rilevato tracce di sostanze tossiche. Le indagini si sono concentrate sulla ricostruzione di quanto accaduto, mentre l’assenza di ricina nelle analisi del padre ha orientato ulteriormente le verifiche. La vicenda rimane al centro dell’attenzione delle forze dell’ordine.

Chi sono le vittime Antonella Di Ielsi Antonella era la moglie di Gianni Di Vita, commercialista ed ex sindaco Pd di Pietracatella, il paese dove vive la famiglia. La coppia ha due figlie, la 15enne Sara e Alice di 19 anni, che frequenta l'ultimo anno del liceo classico, stessa scuola della sorella. La donna lavora con il marito che ha studi a Pietracatella e a Campobasso. I giorni prima e dopo Natale La ricostruzione è stata fatta a posteriori, a partire da quando, il 25 dicembre 2025, in serata, madre e figlia, insieme al padre, vanno al pronto soccorso dell'ospedale di Campobasso. Hanno dolori di stomaco e vomito. Sono dimesse dopo alcune ore con una diagnosi di intossicazione alimentare e gastroenterite.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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