Madonie Outdoor Fest | San Mauro Castelverde tra natura e adrenalina

Il Madonie Outdoor Fest si svolge nel comune di San Mauro Castelverde, offrendo attività all'aperto tra natura e adrenalina. Durante l'evento, si potrà provare una zip-line lunga 1.650 metri e scoprire quale sia l'altalena più alta d'Europa situata nelle Madonie. L'iniziativa prevede anche approfondimenti sulle attrazioni presenti nella zona e sulle modalità di partecipazione alle attività proposte.

? Cosa scoprirai Come farà la zip-line da 1.650 metri a cambiare il turismo?. Dove si trova l'altalena più alta d'Europa tra le Madonie?. Come potrà la carrozzina Joëlette rendere accessibili i sentieri montani?. Perché il bando Borgo Vivo punta a trasformare l'isolamento in profitto?.? In Breve Convegno il 15 maggio con la giornalista Elisa Donatini sul turismo montano.. Zip-line da 1.650 metri e altalena gigante più alta d'Europa il 16-17 maggio.. Escursioni nelle Gole di Tiberio Geopark UNESCO con uso della carrozzella Joëlette.. Progetto finanziato dal bando Borgo Vivo del PNRR per rilanciare San Mauro Castelverde.. Dal 15 al 17 maggio 2026, San Mauro Castelverde si trasformerà nella capitale dell’outdoor siciliano ospitando il Madonie Outdoor Fest, un evento che punta a rilanciare le aree interne attraverso il turismo sostenibile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Madonie Outdoor Fest: San Mauro Castelverde tra natura e adrenalina Notizie correlate Leggi anche: Madonie Outdoor Fest 2026, dal giro in gommone a quello sulla zip-line: a San Mauro tre giorni di escursioni e talk San Mauro Castelverde: teatro e musica per riscoprire l’anima siciliana? Cosa scoprirai Chi sono gli artisti che porteranno la musica d'autore a San Mauro? Come si uniscono teatro e pianoforte in questo racconto... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Madonie Outdoor Fest 2026, dal giro in gommone a quello sulla zip-line: a San Mauro tre giorni di escursioni e talk; Madonie Outdoor Fest 2026, tre giorni tra natura, adrenalina e turismo sostenibile; panorama san mauro 2; Cosa fare a Palermo il 3 maggio: eventi da non perdere. Madonie Outdoor Fest 2026, tre giorni dedicati al turismo outdoor a San Mauro CastelverdeUna tre giorni di riflessione, natura e divertimento in cui San Mauro Castelverde diventa capitale dell’outdoor siciliano ? talk dedicati al turismo lento e sostenibile come opportunità per rilanciare ... blogsicilia.it MADONIE OUTDOOR FEST 2026 San Mauro Castelverde (PA) 15 • 16 • 17 maggio 2026 Vivi l’outdoor, respira le Madonie: tre giorni tra natura, sport, adrenalina e turismo sostenibile che trasformano San Mauro Castelverde nella capitale siciliana de - facebook.com facebook