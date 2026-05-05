Madonie Outdoor Fest 2026 dal giro in gommone a quello sulla zip-line | a San Mauro tre giorni di escursioni e talk

A San Mauro si svolge il Madonie Outdoor Fest 2026, un evento di tre giorni dedicato alle escursioni e ai talk. Durante la manifestazione si possono fare giri in gommone e sulla zip-line, oltre a scoprire le acque di un canyon risalente a circa 150 milioni di anni fa. Sono previsti anche percorsi a piedi tra ambienti naturali ricchi di biodiversità, considerate tra le più significative del Mediterraneo.

Un viaggio tra le acque di un canyon formatosi 150 milioni di anni fa. Percorsi a piedi tra un patrimonio di biodiversità unico nel Mediterraneo. Senza dimenticare le emozioni di una delle zip-line più lunghe d’Italia. Le Madonie sono un vero e proprio paradiso per gli appassionati della natura.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Beaches Brew 2026, tre giorni di musica sulla spiaggia: in line-up artisti da 14 paesiStasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Dal 9 all'11... “Arenzano sulla Via del Giappone” e “Rensen Comics”: tre giorni di eventi tra mostre, talk e laboratoriArenzano – città natale di Edoardo Chiossone – si prepara a diventare per tre giorni un ponte culturale tra Italia e Giappone. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: MADONIE OUTDOOR FEST 2026; Escursione sulle Madonie: domenica trekking nel Bosco del Celsito a Pollina; Cosa fare a Palermo il 3 maggio: eventi da non perdere; festa 1 maggio montemaggiore. Sei un operatore turistico Diventa Espositore Dal 15 al 17 maggio 2026 a #SanMauroCastelverde il "Madonie Outdoor Fest", un evento dedicato a chi vive e promuove l’outdoor, la natura e il turismo esperienziale. - facebook.com facebook