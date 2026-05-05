A San Mauro Castelverde si svolge un evento che unisce teatro e musica, con l’obiettivo di riscoprire le radici siciliane. L’iniziativa prevede la partecipazione di artisti che presenteranno musica d’autore e spettacoli teatrali, creando un’esperienza culturale immersiva. La manifestazione si svolge in diverse location del paese e coinvolge vari interpreti locali e nazionali, offrendo un’occasione per valorizzare le tradizioni artistiche dell’isola.

? Cosa scoprirai Chi sono gli artisti che porteranno la musica d'autore a San Mauro?. Come si uniscono teatro e pianoforte in questo racconto siciliano?. Perché i fondi PNRR stanno trasformando la cultura del borgo?. Dove si trovano le altre attività gratuite previste per maggio?.? In Breve Spettacolo curato dalla compagnia Tedacà con l'Associazione L'Eremo e l'amministrazione locale.. Prenotazione gratuita tramite email [email protected] o numero telefonico 371 5358379.. Progetto Borgo Vivo finanziato tramite Linea B del bando PNRR Attrattività Borghi.. Fiera del Mediterraneo prevista tra il 23 maggio e il 7 giugno 2026.. Sabato 9 maggio...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Mauro Castelverde: teatro e musica per riscoprire l’anima siciliana

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