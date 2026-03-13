Marianna Madia lascia il Pd? Con chi va smacco totale per Elly Schlein

Marianna Madia non ha ancora confermato ufficialmente di lasciare il Pd, anche se molte voci indicano che potrebbe farlo a breve. La stessa Madia ha smentito al momento, ma l’attenzione su una possibile uscita aumenta, creando aspettative tra gli osservatori. La questione resta aperta e il suo futuro politico resta incerto.

Ancora non è ufficiale il suo addio al Pd. Anzi, la diretta interessata, per ora, smentisce. Ma in molti si aspettano che l’annuncio arrivi presto. E farà rumore. Perché Marianna Madia non è l’ultima dei parlamentari. Deputata alla quarta legislatura, è stato uno dei volti del Partito democratico nascente. Dopo aver fatto parte della segreteria tecnica di Enrico Letta, allora sottosegretario alla presidenza del Consiglio, nel secondo governo guidato da Romano Prodi, nel 2008, per volere di Walter Veltroni, fu scelta a guidare la lista del Pd nella circoscrizione Lazio 1 alle prime elezioni politiche in cui si presentò il nuovo simbolo, quelle del 2008. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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