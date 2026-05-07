Made in Italy Aveta | Consenso unanime della Commissione

La Commissione Agricoltura ha dato il suo via libera all’unanimità a una risoluzione dedicata alla tutela del Made in Italy nel settore agroalimentare campano. La decisione è stata presa durante una riunione in cui è stato condiviso un percorso con l’assessore Serluca, che si è concluso con il voto favorevole di tutti i membri presenti. La risoluzione riguarda la protezione dell’origine e della trasformazione dei prodotti locali.