Made in Italy Aveta | Consenso unanime della Commissione
La Commissione Agricoltura ha dato il suo via libera all’unanimità a una risoluzione dedicata alla tutela del Made in Italy nel settore agroalimentare campano. La decisione è stata presa durante una riunione in cui è stato condiviso un percorso con l’assessore Serluca, che si è concluso con il voto favorevole di tutti i membri presenti. La risoluzione riguarda la protezione dell’origine e della trasformazione dei prodotti locali.
"La Commissione Agricoltura, nell’ambito di un percorso condiviso con l’assessore Serluca, ha espresso un consenso unanime relativamente all’approvazione di una risoluzione sulla tutela del Made in Italy, dall’origine della produzione alla trasformazione dei prodotti agroalimentari campani. Per.🔗 Leggi su Casertanews.it
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