A quasi diciannove anni dalla scomparsa di una bambina inglese nel 2007 in Portogallo, le autorità continuano a seguire una pista che coinvolge un sospettato, attualmente residente in condizioni precarie nei boschi di una regione in Germania. L’uomo, di origini tedesche, vive in una tenda e viene allontanato dalla popolazione locale. La polizia britannica sta pianificando un’estradizione.

A quasi diciannove anni dalla scomparsa di Madeleine McCann, la bambina inglese svanita nel nulla il 3 maggio 2007 nel resort portoghese di Praia da Luz, i riflettori delle forze dell’ordine internazionali tornano a puntarsi su Christian Brueckner. Indicato dalle autorità tedesche nel 2022 come il principale e unico sospettato per il rapimento e il presunto omicidio della piccola, il 48enne sta attualmente conducendo una vita da nomade nel nord della Germania. Ad aggiornare su cosa cosa combini e dove è il Telegraph, che riferisce anche di come, nel frattempo, da Londra, Scotland Yard sta mettendo a punto una strategia legale inedita per portarlo a processo nel Regno Unito.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Brueckner, il principale sospettato del caso McCann, vive in una tenda nei boschi, vaga per la Germania cacciato dalla gente”. Il piano di Scotland Yard per estradarlo

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