Mostre concerti ed incontri Tutti gli eventi di oggi e domani

A Lucca, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, si svolgono oggi e domani numerosi eventi dedicati alle donne. Sono previste mostre, concerti, incontri e attività che coinvolgono diversi settori come arte, musica, sport, teatro, lavoro e natura. La città si anima con un calendario ricco di appuntamenti che celebrano l’universo femminile attraverso iniziative pubbliche e private.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, Lucca celebra l’universo femminile con un ricco calendario di appuntamenti che spaziano tra arte, cultura, musica, sport, lavoro, teatro e natura. Ad aprire la giornata di oggi sarà l’iniziativa "Botanica al femminile. Storie di donne e piante", in programma all’Orto Botanico dalle 11 alle 15. Si tratta di visite guidate su prenotazione che accompagneranno i partecipanti alla scoperta delle storie di donne legate al mondo della botanica e della natura. Sempre alle 11, al Centro Le Vele di San Donato, spazio allo sport con "Il doppio delle donne per le donne", torneo di doppio di tennis femminile organizzato dal Soroptimist Club Lucca. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mostre, concerti ed incontri. Tutti gli eventi di oggi e domani Leggi anche: Arriva Nancy Brilli a teatro e poi mostre e incontri: gli eventi di oggi Eventi, al via “Un mese col Basile”: mostre, concerti e incontri letterariPrende ufficialmente il via “Un mese col Basile”, il primo ciclo di eventi promosso dalla Fondazione Giovan Battista Basile, nata a Giugliano in... Approfondimenti e contenuti su Mostre concerti ed incontri Tutti gli.... Temi più discussi: Mostre, concerti ed incontri. Tutti gli eventi di oggi e domani; Eventi segnalati dai Comuni; Cosa fare l'8 marzo a Roma: gli eventi che celebrano la giornata internazionale della Donna; Fiera del disco, voci di donne, concerti e mostre: gli eventi di oggi. Le Rinascenze a Villa Reale. Concerti, mostre e incontri by night. Accendono le farfalle luminoseDue giorni di magia nella splendida location di villa Reale a Marlia. Sabato e domenica prossimi, 9-10 agosto, tornano Le Rinascenze nelle dimora storica che appartenne ad Elisa Bonaparte, sotto la ... lanazione.it Mostre, laboratori e incontri nell’autunno di Musei ed EcoMusei del CasentinoArezzo, 14 novembre 2025 – Mostre, laboratori, incontri e visite guidate scandiscono l’autunno di eventi firmati MEC - Musei ed EcoMusei del Casentino. La rete di valorizzazione territoriale che ... lanazione.it Villa Panza in dieci anni di mostre ha visto diventare ancora più grande la collezione con altre dieci straordinarie opere: queste 8varese #villapanza #varesenews #modernart ARTICOLO NEL LINK IN BIO https://www.varesenews.it/2026/03/villa-panza-celebr facebook Da Torino a Cagliari, mostre, concerti e percorsi guidati per riscoprire il patrimonio nazionale attraverso il talento e la storia delle donne. Il Ministero della Cultura rinnova l'appuntamento dell'ingresso libero per il pubblico femminile x.com