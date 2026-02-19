Incontri al mercato coperto Frank Sinatra the man & his music e le mostre | gli eventi di oggi
Giovedì 19 febbraio, il mercato coperto di Arezzo ospita incontri e mostre, tra cui la rassegna musicale dedicata a Frank Sinatra. La giornata prevede anche esposizioni artistiche che attirano visitatori da tutta la provincia. Una delle mostre più visitate espone fotografie rare del cantante, raccolte durante i concerti degli anni ’50. Durante l’evento, si svolgono anche incontri con esperti di musica e artisti locali. Chi passa dal mercato può scoprire un’ampia gamma di attività culturali che animano la città oggi.
Ecco gli eventi di oggi, giovedì 19 febbraio, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUI. Bibbiena - Alle ore 18 il Centro Creativo Casentino ospiterà un incontro dedicato alla figura di Bert Hinkler e alla misteriosa scomparsa del pilota australiano sul Pratomagno nel gennaio del 1933. L’evento, aperto a tutti, rappresenta un’occasione per approfondire un’affascinante storia legata al nostro territorio. Interverranno: Nicola Coccia, giornalista e scrittore; Andrea Gennai, direttore del Parco delle Foreste Casentinesi; Emanuele Ceccherini, sindaco di Ortignano Raggiolo; Antonio Fani, sindaco di Castel San Niccolò.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
A Pieveclassica "Frank Sinatra, the man & his music" con Gianluca GuidiQuesta sera al teatro Papini di Pieve Santo Stefano torna Pieveclassica con il suo terzo appuntamento.
Arriva Nancy Brilli a teatro e poi mostre e incontri: gli eventi di oggiOggi, giovedì 15 gennaio, l’Aretino si anima con una serie di eventi culturali, tra rappresentazioni teatrali, esposizioni e incontri.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Incontri al mercato coperto, Frank Sinatra, the man & his music e le mostre: gli eventi di oggi; Dentro l’Ateneo. Fuori mercato e biblioteca; L’agricoltura sociale per una reale integrazione; Il Foro Annonario si accende . Weekend col carnevale di ’Straforo’.
Incontri di gusto al mercato coperto degli agricoltoriIncontri di Gusto nasce con l’obiettivo di creare un ponte tra agricoltura, cucina e cultura del cibo, valorizzando le realtà produttive locali e promuovendo una consapevolezza più profonda verso ... arezzonotizie.it
Ventimiglia, al via i lavori di adeguamento antincendio al mercato coperto: dal 16 febbraio ala nord interdettaSono iniziati ufficialmente lunedì i lavori di adeguamento antincendio del mercato coperto di Ventimiglia. rivieratime.news
Frank Sinatra e Ava Gardner facebook
L'amore nell'aria, feste di Carnevale e il tributo a Frank Sinatra: gli eventi x.com