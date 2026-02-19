Incontri al mercato coperto Frank Sinatra the man & his music e le mostre | gli eventi di oggi

Giovedì 19 febbraio, il mercato coperto di Arezzo ospita incontri e mostre, tra cui la rassegna musicale dedicata a Frank Sinatra. La giornata prevede anche esposizioni artistiche che attirano visitatori da tutta la provincia. Una delle mostre più visitate espone fotografie rare del cantante, raccolte durante i concerti degli anni ’50. Durante l’evento, si svolgono anche incontri con esperti di musica e artisti locali. Chi passa dal mercato può scoprire un’ampia gamma di attività culturali che animano la città oggi.

Ecco gli eventi di oggi, giovedì 19 febbraio, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUI. Bibbiena - Alle ore 18 il Centro Creativo Casentino ospiterà un incontro dedicato alla figura di Bert Hinkler e alla misteriosa scomparsa del pilota australiano sul Pratomagno nel gennaio del 1933. L’evento, aperto a tutti, rappresenta un’occasione per approfondire un’affascinante storia legata al nostro territorio. Interverranno: Nicola Coccia, giornalista e scrittore; Andrea Gennai, direttore del Parco delle Foreste Casentinesi; Emanuele Ceccherini, sindaco di Ortignano Raggiolo; Antonio Fani, sindaco di Castel San Niccolò.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

A Pieveclassica "Frank Sinatra, the man & his music" con Gianluca GuidiQuesta sera al teatro Papini di Pieve Santo Stefano torna Pieveclassica con il suo terzo appuntamento.

