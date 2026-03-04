Megan Fox | le nuove foto su Instagram e quel commento malizioso di Machine Gun Kelly

L’attrice ha condiviso su Instagram alcune nuove foto con oltre 21 milioni di follower, accompagnandole con un messaggio che rassicura di essere viva. Nel post, ha scritto: «Sono viva, ho appena pubblicato nuove foto», mentre il suo partner ha lasciato un commento considerato «malizioso». La pubblicazione ha attirato rapidamente l’attenzione degli utenti, contribuendo all’aumento dei follower.

In poche ore le immagini hanno superato i 4 milioni di like e collezionato migliaia di commenti. C’è chi sogna un sequel di Jennifer's Body, chi le scrive bentornata, chi si complimenta per la sua bellezza. Ma tra tutti i messaggi, uno ha attirato l'attenzione più degli altri: quello di Machine Gun Kelly, il suo ex compagno. La storia tra Megan Fox e Machine Gun Kelly è stata intensa, costellata di alti e bassi ed è durata circa quattro anni. Si sono conosciuti nel marzo 2020 sul set di Midnight in the Switchgrass e hanno ufficializzato la relazione nella primavera dello stesso anno. A gennaio del 2022 è arrivata la proposta di matrimonio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

