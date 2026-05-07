Macchina di santa Rosa a San Sisto da luglio già si lavora per il montaggio anticipato

Da luglio, i lavori per il montaggio della macchina di Santa Rosa a San Sisto sono già in corso. Questa decisione, inizialmente legata alle celebrazioni giubilari, non si limita a essere un evento sporadico, ma diventa una prassi adottata dall’amministrazione. La scelta di anticipare i lavori mira a consolidare questa modalità come consuetudine, superando così il carattere occasionale delle iniziative precedenti.

Non è più una suggestione o un caso isolato legato alle celebrazioni giubilari, ma una scelta amministrativa che punta a diventare consuetudine. Uffici di palazzo dei Priori al lavoro per definire i dettagli tecnici che porteranno la Macchina di Santa Rosa a svettare a piazza San Sisto già nella.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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