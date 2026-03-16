Macchina di Santa Rosa riemerge una foto inedita dell' opera di Virgilio Papini

Una fotografia inedita della Macchina di Santa Rosa, realizzata dall'artista Virgilio Papini, è tornata alla luce. La immagine mostra un dettaglio ravvicinato dell'opera, mai pubblicata prima d'ora. La foto offre una nuova prospettiva sulla struttura e sulla lavorazione della macchina, evidenziando aspetti che non erano stati mostrati in precedenza.

Lo scatto notturno di Ridelmo Burla "torna in vita" sui social grazie ai negativi originali dell'epoca, condivisi dallo storico Mauro Galeotti Una fotografia rara e mai pubblicata della Macchina di santa Rosa è tornata alla luce, offrendo uno sguardo ravvicinato sul modello realizzato dal costruttore Virgilio Papini. L'immagine ritrae la struttura durante la sosta in piazza del Plebiscito in un arco temporale compreso tra il 1949 e il 1951. Si tratta di un documento storico di eccezionale qualità tecnica, considerando le difficoltà dell'epoca nel realizzare scatti notturni nitidi e ben messi a fuoco.?L'immagine è stata impressa su un negativo in pellicola da Ridelmo Burla, fotografo che riuscì a immortalare la Macchina di Papini in tutta la sua imponenza notturna. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Articoli correlati Armi nascoste al trasporto della Macchina di Santa Rosa per possibile attentato, condannato un uomoBaris Kaya, il ventitreenne curdo tra gli arrestati per detenzione di armi il giorno del trasporto della Macchina di Sant Rosa a Viterbo è stato... Il cuore di santa Rosa attraversa Viterbo: "È maestra d'amore" | FOTOIl vescovo Orazio Francesco Piazza nella messa dopo la processione del dies natalis, l'anniversario della morte dalla patrona. Aggiornamenti e notizie su Macchina di Santa Rosa riemerge una... Temi più discussi: Il cuore di santa Rosa attraversa Viterbo: È maestra d'amore | FOTO; Santa Rosa, la giovanissima che sfidò i potenti; Santa Rosa, celebrato il Dies Natalis (VIDEO); Oggi, 6 marzo, pochi se lo ricordano, ma la Chiesa celebra Santa Rosa da Viterbo !. Armi nascoste al trasporto della Macchina di Santa Rosa per possibile attentato, condannato un uomoBaris Kaya, il ventitreenne curdo tra gli arrestati per detenzione di armi il giorno del trasporto della Macchina di Sant Rosa a Viterbo è stato condannato ... fanpage.it Turchi arrestati a Santa Rosa: Baris Kaya condannato a 3 anni e 4 mesi di reclusioneÈ stato condannato a 3 anni e 4 mesi di relcusione Baris Kaya, il 23enne curdo arrestato il 3 settembre insieme ad Abdullah Atik, turco di 26 anni, a poche ore dal trasporto della Macchina di Santa ... civonline.it Baris Kaya, il ventitreenne curdo tra gli arrestati per detenzione di armi il giorno del trasporto della Macchina di Sant Rosa a Viterbo è stato condannato a tre anni e quattro mesi di reclusione. - facebook.com facebook