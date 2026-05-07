Ma quali servizi erano i Savi le vere belve

Il killer della banda della Uno bianca è stato intervistato dalla giornalista Fagnani, durante la quale ha fatto alcune dichiarazioni. In un tentativo di minimizzare le proprie responsabilità, ha anche fatto riferimento a barbe finte. Le sue parole hanno attirato l’attenzione, suscitando reazioni tra gli esperti e gli investigatori. La conversazione si è concentrata sui servizi e sui ruoli dei Savi, senza ulteriori dettagli sui fatti o sui soggetti coinvolti.

Il fattore «esse» è già scattato; appena spenti i televisori i pm di Bologna annunciano che vogliono interrogare di nuovo Savi così come il sindaco Matteo Lepore (Pd) - figurarsi se si perde l’occasione del «gomblotto» - tuona che «bisogna promuovere ogni approfondimento possibile dopo le rivelazioni di Savi». Garlasco chiama, Bologna risponde soprattutto se si parla di servizi segreti. Ormai siamo abituati alle «suggestioni in nero» via tubo catodico. Francesca Fagnani fa niente male il suo mestiere, ma si è dimenticata la prima fondamentale domanda. Come il maresciallo dei carabinieri Francesco Micheletto che interrogò Andrea Sempio il 18...🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Ma quali servizi, erano i Savi le vere belve Notizie correlate Roberto Savi a Belve Crime: “Dietro la Uno Bianca c’erano i servizi segreti”Roberto Savi torna a parlare pubblicamente e lo fa per la prima volta in televisione, nel programma Belve condotto da Francesca Fagnani su Raidue. Chi è Roberto Savi, il caso della Uno Bianca in tv a Belve: “Dietro di noi c’erano i servizi”Bologna, 5 maggio 2026 – Roberto Savi parla a “Belve”, il programma tv di Francesca Fagnani, e rivela che dietro la banda della Uno Bianca non c’era... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Roberto Savi a Belve Crime: Dietro la Uno Bianca c’erano i servizi segreti; I servizi segreti ci hanno chiesto di uccidere. Uno Bianca, bufera su Roberto Savi; L'intervista di Roberto Savi a Belve acquisita dalla Procura di Bologna: L'omicidio nell'armeria? Capolungo doveva morire. Uccidevamo per i servizi segreti, prima protetti poi scaricati; Roberto Savi a Belve Crime: Noi protetti dai Servizi. Il silenzio rotto dopo 32 anni. Roberto Savi a Belve Crime: Uccidevamo coperti dai servizi. A Roma parlavo con loroDal carcere di Bollate il capo della banda della uno Bianca è intervistato da Francesca Fagnani: Sono subentrati personaggi non delinquenti che ci hanno ... bologna.repubblica.it Belve Crime, il capo della banda della 'Uno Bianca' Roberto Savi: Dietro di noi c'erano i servizi segretiL'ex poliziotto ha rilasciato un'intervista a Francesca Fagnani da detenuto nel carcere di Bollate. I parenti delle vittime: Se ha qualcosa da dire vada dai pm, non in televisione ... today.it Di fronte alle gravi affermazioni di Roberto Savi, fatte ieri nel corso di una trasmissione televisiva, voglio innanzitutto ribadire, a nome della comunità bolognese, la nostra sentita vicinanza ai familiari delle vittime, che giustamente si sentono colpiti dalle rivelazi - facebook.com facebook La procura di Bologna ha già detto che interrogherà Roberto Savi, ed è giusto così: quelle dichiarazioni siano vagliate dall’autorità giudiziaria con autonomia e indipendenza. Tuttavia poco fa ho chiesto al governo di venire a riferire in Parlamento (al di fuori de x.com