Roberto Savi a Belve Crime | Dietro la Uno Bianca c’erano i servizi segreti

Roberto Savi ha rilasciato le sue prime dichiarazioni in televisione durante la trasmissione Belve condotta da Francesca Fagnani su Raidue. In questa occasione, ha affermato che i servizi segreti erano coinvolti dietro la vicenda della Uno Bianca. La sua testimonianza rappresenta un intervento pubblico inedito, che aggiunge nuovi dettagli a uno dei casi più noti degli ultimi decenni.

Roberto Savi torna a parlare pubblicamente e lo fa per la prima volta in televisione, nel programma Belve condotto da Francesca Fagnani su Raidue. Il capo della banda della Uno Bianca, che sta scontando l’ergastolo nel carcere di Bollate, sostiene che dietro il gruppo criminale non ci fosse.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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