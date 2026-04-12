Milan chi è il colpevole del crollo con l' Udinese? Non c' entra solo Leao

Dopo la sconfitta per 3-0 contro l'Udinese a San Siro, il Milan si trova in una posizione difficile in classifica, mettendo a rischio la qualificazione alla prossima Champions League. La partita ha attirato l'attenzione su diverse responsabilità, ma il focus si è spostato anche sui singoli e sulle scelte fatte in campo. La sconfitta ha chiuso definitivamente i sogni di vittoria dello scudetto per i rossoneri.

Dopo aver detto addio al sogno scudetto, il Milan rischia ora di mettere a repentaglio la qualificazione alla prossima Champions League dopo la sconfitta subita 0-3 a San Siro contro l'Udinese. Ma c'è un vero colpevole per questo crollo rossonero? Leao è senza dubbio tra i responsabili, ma non è l'unico.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milan, chi è il colpevole del crollo con l'Udinese? Non c'entra solo Leao... Leao recuperato per Napoli-Milan: sarà titolare? Ecco con chi entra in ballottaggioIl 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come Rafael Leao, attaccante rossonero, sia recuperato per Napoli-Milan, big match della 31^... Leggi anche: Hernanes dopo il crollo del Milan: “Leao doveva andare via con Theo Hernandez. Finita la pazienza con lui”