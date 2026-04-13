Fabio Capello, ex calciatore e allenatore del Milan, ha commentato la situazione della squadra, sottolineando che il problema principale non riguarda il modulo di gioco. Ha inoltre osservato che il giocatore offensivo chiave avrebbe potuto fare di più da solo, senza attribuire colpe ai compagni o all’allenatore. Le sue parole sono state rilasciate durante un’intervista in cui ha approfondito le dinamiche attuali della formazione rossonera.

Fabio Capello, ex giocatore (1976-1980) ed ex allenatore (1987, poi dal 1991 al 1996 e infine nella stagione 1997-1998) del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola in cui ha parlato del momento - molto difficile - dei rossoneri di Massimiliano Allegri. Ecco, dunque, qui di seguito le sue dichiarazioni. Sulla sorpresa nella vittoria dell'Udinese a 'San Siro' contro il Milan: «Fino a un certo punto. Sono arrivato presto allo stadio e ho osservato con cura il riscaldamento dell’Udinese: si vedeva una squadra concentrata, sul pezzo, tonica. E in particolare Zaniolo, spesso in passato criticato per gli atteggiamenti, ha fatto un pre-partita perfetto.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Capello: “Ma quale modulo, il problema del Milan è un altro. Leao, aiutati anche un po’ da solo”

Capello: "Al Milan manca ritmo, altro che moduli. Leao? Ha ragione Rabiot, ma si deve aiutare da solo"L'ex allenatore commenta il momento dei rossoneri e del portoghese, fischiato a San Siro: "Il francese ha invitato lo stadio ad aiutare Leao, è...

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