Vive in camper ma paga l'affitto al Comune | Avevano finalmente fatto i lavori ma piove di nuovo dal soffitto
L'inquilino aveva raccontato a Fanpage.it delle perdite nel suo alloggio popolare. Fatta la manutenzione, però, è subito ripreso a piovere dal soffitto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Un inquilino delle case del Comune a Milano: “Pago l’affitto ma devo vivere in camper”Mirco Sarzi Braga dal 2024 vive in camper: "Per la mancata manutenzione la casa era diventata inagibile, eppure ho sempre pagato l'affitto", dice a...
Di Lorenzo decide di operarsi “di comune accordo col Napoli”, ma non per l’infortunio al ginocchioGiovanni Di Lorenzo dovrà operarsi ma non per l'infortunio al ginocchio subito contro la Fiorentina: "La decisione è stata presa di comune accordo...
E se un PICKUP diventasse un CAMPER Cellula Pickup e Ineos Grenadier
Una selezione di notizie su Vive in camper ma paga l 8217 affitto...
Discussioni sull' argomento Vive in camper con la sua cagnetta, lavora da remoto e racconta la bellezza della Sardegna. Franca Piga: La mia scelta di libertà dopo il Covid; Un inquilino delle case del Comune a Milano: Pago l’affitto ma devo vivere in camper; Un camper di speranza: l’aiuto concreto arriva vicino a chi vive in strada; Un’unità mobile per aiutare chi vive in strada.
Tra numeri record e librerie in difficoltà, la città vive un paradosso x.com
Il lunedì in campagna,e già si vive meglio facebook