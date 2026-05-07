È deceduto l’artista che aveva dedicato la vita a sperimentare e trasformare materiali diversi, entrando in contatto con il mondo con curiosità e autenticità. La sua attività si era concentrata sulla ricerca attraverso l’uso di materiali, entrando in relazione con le esperienze quotidiane. La notizia ha suscitato cordoglio tra chi lo aveva conosciuto e apprezzato per il suo approccio innovativo e la capacità di vedere oltre le apparenze.

Firenze, 7 maggio 2026 – Per tutta la sua vita d'artista ha sperimentato, trasformato i materiali e guardato al mondo con curiosità e autenticità, facendo di ogni esperienza un'occasione viva di ricerca. Paolo Masi, nato a Firenze 11 maggio 1933, se ne è andato alla soglia dei 93 anni, lasciando un segno profondo e riconoscibile nell'arte dei nostri tempi, insieme a un grande dolore per l'uomo e l'amico, in tutti i galleristi e gli addetti ai lavori che lo avevano conosciuto. Dopo le prime esperienze informali degli anni Cinquanta, negli anni Sessanta inizia a lavorare «trasformando« i materiali. Questa sperimentazione lo conduce al gruppo di ricerca estetica Centro FUno (con Baldi, Lecci e Maurizio Nannucci).🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lutto nell’arte, è morto Paolo Masi: l’artista che trasformava i materiali

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