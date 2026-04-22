Lutto nell' Arma è morto il generale Maurizio Stefanizzi che guidò i carabinieri di Monreale

Da palermotoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È scomparso a 65 anni il generale di corpo d'armata Maurizio Stefanizzi, che ha avuto il ruolo di comandante dei carabinieri di Monreale. La notizia ha suscitato cordoglio tra i colleghi e i membri dell'Arma. Stefanizzi era conosciuto per aver guidato le forze dell'ordine in diverse occasioni e aveva dedicato molti anni di servizio all'Arma dei carabinieri. La sua morte rappresenta una perdita per il settore.

Lutto nella grande famiglia dell'Arma dei carabinieri. È morto a 65 anni il generale di corpo d'armata Maurizio Stefanizzi. Nato a Bisignano, in provincia di Cosenza, con una carriera ultra-quarantennale iniziata nel 1976, ha guidato il comando interregionale “Vittorio Veneto” e la legione.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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