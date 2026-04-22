Lutto nell' Arma è morto il generale Maurizio Stefanizzi che guidò i carabinieri di Monreale

È scomparso a 65 anni il generale di corpo d'armata Maurizio Stefanizzi, che ha avuto il ruolo di comandante dei carabinieri di Monreale. La notizia ha suscitato cordoglio tra i colleghi e i membri dell'Arma. Stefanizzi era conosciuto per aver guidato le forze dell'ordine in diverse occasioni e aveva dedicato molti anni di servizio all'Arma dei carabinieri. La sua morte rappresenta una perdita per il settore.

Lutto nella grande famiglia dell'Arma dei carabinieri. È morto a 65 anni il generale di corpo d'armata Maurizio Stefanizzi. Nato a Bisignano, in provincia di Cosenza, con una carriera ultra-quarantennale iniziata nel 1976, ha guidato il comando interregionale “Vittorio Veneto” e la legione.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate L'Arma in lutto: è morto il generale di Brigata Maurizio StefanizziUn grave lutto ha colpito oggi 22 aprile la grande famiglia dell'arma dei carabinieri. L'Arma in lutto: è morto il generale di Corpo d'Armata Maurizio StefanizziUn grave lutto ha colpito oggi 22 aprile la grande famiglia dell'arma dei carabinieri. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Carabinieri in lutto, è morto il Generale Maurizio Stefanizzi; Gravissimo il Generale Maurizio Stefanizzi: una carriera nell'Arma lunga una vita, da Bisignano al vertice del Comando Vittorio Veneto; È morto il Generale Maurizio Stefanizzi: una carriera nell'Arma lunga una vita, da Bisignano al vertice del Comando Vittorio Veneto; Sanluri in lutto, addio a Romina Pontis: aveva 55 anni dolore immenso in paese. Lascia 2 figlie. L'Arma in lutto: è morto il generale di Brigata Maurizio StefanizziEra da qualche tempo malato, oggi 22 aprile è mancato circondato dall'affetto dei suoi cari. Il 27 giugno 2025 aveva ricevuto dalle mani del sindaco di Padova Sergio Giordani il Sigillo della Città ... padovaoggi.it L'Arma in lutto: è morto il generale di Corpo d'Armata Maurizio StefanizziEra da qualche tempo malato, oggi 22 aprile è mancato circondato dall'affetto dei suoi cari. Il 27 giugno 2025 aveva ricevuto dalle mani del sindaco di Padova Sergio Giordani il Sigillo della Città ... padovaoggi.it A Dio Generale Maurizio Stefanizzi. - facebook.com facebook Addolorato per la scomparsa del Generale Maurizio Stefanizzi. Perdiamo un servitore dello Stato esemplare e un uomo di rara sensibilità. Sempre disponibile e vicino alle nostre comunità, ha onorato la divisa con umanità e rigore. Sentite condoglianze alla fa x.com