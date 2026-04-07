Addio a Serge Van De Put | lo scultore che trasformava gomma in arte

Il 3 aprile si è spento ad Anversa Serge Van De Put, uno scultore di fama internazionale noto per aver creato opere che spesso utilizzavano la gomma come materiale principale. La sua carriera ha visto un forte legame con il territorio della provincia di Savona, dove ha svolto parte del suo lavoro artistico. La sua scomparsa rappresenta una perdita nel mondo dell’arte contemporanea, legata a un linguaggio visivo unico e riconoscibile.

Il 3 aprile, ad Anversa, si è spento Serge Van De Put, scultore di fama mondiale che ha legato profondamente la sua esperienza artistica al territorio della provincia di Savona. La scomparsa dell’artista belga lascia un vuoto significativo nel culturale internazionale e locale. L’estetica di Van De Put si caratterizzava per una capacità unica di dare nuova vita a materiali di scarto. L’artista trasformava infatti vecchi pneumatici di trattori, camion o automobili in creature fantastiche o figure animali estremamente suggestive. Il legame profondo con le Albisole e l’impronta urbana. La presenza di Serge Van De Put in Liguria non è stata sporadica, ma radicata in un periodo di residenza ad Albisola Superiore iniziato intorno al 2010. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio a Serge Van De Put: lo scultore che trasformava gomma in arte Leggi anche: Addio a don Gilli, il parroco scultore. Ha sempre vissuto di fede e arte . Alcune sue opere esposte a New York Leggi anche: Arte e musica in dialogo al Pop Factory: ospiti il maestro Luca Medri e lo scultore Kevin Petkov