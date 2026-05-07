Lutto a Civitanova e Porto Sant' Elpidio morto Maurizio Renzi storico nome del mondo della calzatura

A Civitanova e Porto Sant'Elpidio si piangono la scomparsa di Maurizio Renzi, figura nota nel settore calzaturiero. Renzi aveva gestito un calzaturificio locale, diventando un riferimento in questa realtà. La notizia della morte ha suscitato cordoglio tra i professionisti e le persone vicine al settore. La sua scomparsa è stata annunciata nelle ultime ore, lasciando un vuoto nel mondo della calzatura della zona.

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CIVITANOVA - Lutto a Civitanova e Porto Sant'Elpidio per la morte di Maurizio Renzi, conosciutissimo nel mondo delle calzature, prima come imprenditore (era stato titolare del calzaturificio Nuova Rossella) e poi nel settore del commercio. Aveva 65 anni ed è stato stroncato da una malattia. Il figlio Nicolò è consigliere comunale Originario di Porto Sant’Elpidio, da circa dieci anni si era trasferito a Civitanova. Lascia la moglie Cinzia e i figli Nicolò (consigliere comunale a Civitanova nel gruppo di Forza Italia), Susanna e Francesco. “Ho appreso con profonda tristezza della perdita del caro padre del consigliere comunale Nicolò Renzi - ha scritto sui social il sindaco Fabrizio Ciarapica -.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Lutto a Civitanova e Porto Sant'Elpidio, morto Maurizio Renzi storico nome del mondo della calzatura Notizie correlate Porto Sant’Elpidio: il sindaco svela i fallimenti del passatoIl sindaco di Porto Sant’Elpidio, Massimiliano Ciarpella, ha lanciato un attacco frontale contro il Partito Democratico, accusando la vecchia classe... Porto Sant’Elpidio: 150 eventi per il 20° Festival del Primo Maggio? Cosa sapere Porto Sant’Elpidio avvia oggi il ventesimo Festival del Primo Maggio con 150 eventi.