A Porto Sant’Elpidio prende il via oggi il ventesimo Festival del Primo Maggio, che si svilupperà con un programma composto da 150 eventi. Le manifestazioni si svolgono tra Piazza Garibaldi e il lungomare, coinvolgendo musica dal vivo e mercati. L’iniziativa, che si ripete ogni anno, propone diverse attività per tutta la durata della manifestazione.

? Cosa sapere Porto Sant’Elpidio avvia oggi il ventesimo Festival del Primo Maggio con 150 eventi.. Il programma tripartito coinvolge Piazza Garibaldi e il litorale con musica e mercati.. Oggi, 1 maggio 2026, Porto Sant’Elpidio dà il via alle celebrazioni per la sua ventesima edizione del Festival del Primo Maggio, un appuntamento che quest’anno si trasforma in un evento diffuso con oltre 150 iniziative spalmate sul territorio. Immaginatevi la scena: il profumo della primavera che sale dal litorale e una città che si risveglia con un’energia nuova, pronta a ospitare tre giorni di puro movimento. Non è la solita festa, ma un vero e proprio racconto collettivo che parte proprio stamattina.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Porto Sant’Elpidio: 150 eventi per il 20° Festival del Primo Maggio

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