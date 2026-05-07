Lustrinelli artefice della favola Thun | Vi racconto il mio calcio verticale tra gegenpressing e intensità

Un ex calciatore e allenatore ha condiviso il suo approccio tattico nel mondo del calcio, descrivendo un metodo che combina un gioco verticale con elementi di gegenpressing e intensità. Ha spiegato come questa strategia abbia contribuito a raggiungere risultati significativi con una squadra, evidenziando le caratteristiche principali del suo stile di gioco. La sua narrazione offre uno sguardo diretto sulle scelte e le motivazioni dietro le decisioni tattiche adottate nel corso della sua carriera.

Sensi, nuova vita in Cipro: è la sua miglior stagione in carriera! Numeri impressionanti, occhio alla clausola che può far gola alle italiane Como, il ds Ludi svela: «Champions? Speriamo di regalare ai tifosi la miglior gioia possibile. Zero contatti con l’Inter per Nico Paz» Bremer, l’errore col Verona non macchia una stagione al top! Il difensore della Juve, numeri alla mano, è il migliore in Serie A: il dato Sensi, nuova vita in Cipro: è la sua miglior stagione in carriera! Numeri impressionanti, occhio alla clausola che può far gola alle italiane Como, il ds Ludi svela: «Champions? Speriamo di regalare ai tifosi la miglior gioia possibile.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Lustrinelli artefice della favola Thun: «Vi racconto il mio calcio verticale, tra gegenpressing e intensità» Notizie correlate Leggi anche: In Svizzera il miracolo può ripetersi: cosa c'è dietro la favola del Thun Leggi anche: Gianluigi Paragone: «Vi racconto il mio Umberto Bossi»