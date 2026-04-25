In Svizzera il miracolo può ripetersi | cosa c' è dietro la favola del Thun

In Svizzera, il club di Thun ha conquistato un titolo nazionale, sorprendendo molti. Nonostante abbia un bilancio limitato, è riuscito a ottenere un grande risultato nel campionato e, con un risultato positivo in una partita, potrebbe laurearsi campione. La squadra ha riscosso successo nel mercato con un investimento di circa un milione di valuta locale, riuscendo a dominare la stagione.

La favola dell’anno non poteva che uscire da una bomboniera. La gente di Thun, cittadina di 45mila abitanti del Canton Berna, Svizzera tedesca, ti infila la mano sottobraccio mostrandoti con orgoglio i due capisaldi del suo miracolo sportivo: pace e programmazione. Qui la gente gira in bicicletta, si rilassa sul lago e, quando c’è bel tempo, s’incammina sulle montagne. Oppure sul castello che sorveglia la valle. Dalla cima si vede lo stadio dove un ticinese dalla parlantina svelta sta scrivendo la storia: il Thun di Mauro Lustrinelli, il Pippo Inzaghi del posto con un passato in nazionale, ha dominato la regular season dando 14 punti al San Gallo e viaggia a vele spiegate verso il primo titolo.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - In Svizzera il miracolo può ripetersi: cosa c'è dietro la favola del Thun Notizie correlate Leggi anche: Thun, la sorpresa che vuole rovesciare le gerarchie della Svizzera Eredità Agnelli, il giudice di Thun rigetta la richiesta degli Elkann che volevano radicare la giurisdizione in SvizzeraGli Elkann perdono un altro round nella battaglia legale familiare con la madre Margherita Agnelli. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Meloni-Trump, Je t’aime, moi non plus; Thun, la favola del campionato svizzero: la storia del miracolo di Lustrinelli; Crans Montana, a Torino un altro miracolo dei medici: Elsa dopo 58 giorni esce dalla terapia intensiva; Dimarco, Arianna Fontana e le top 11 di Altafini: sul prossimo Sportweek. Svizzera, il miracolo del Thun: da neopromossa a dominatrice, stasera un altro tassello?Nel calcio europeo, le squadre appena promosse spesso devono lottare duramente per evitare la retrocessione. In questa stagione, però, in Svizzera sta accadendo qualcosa di straordinario. Il Thun non ... m.tuttomercatoweb.com La Stampa. . «Un oltraggio al nostro Paese». Così l’ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, definisce la richiesta avanzata all'Italia dal Cantone del Vallese di restituire di 108mila euro di spese sanitarie sostenute dall'Ospedale di Sion per le - facebook.com facebook Così il conto dalla Svizzera può aumentare, la vergogna sui sopravvissuti di Crans-Montana: l'incontro «finito malissimo» con l'ambasciatore x.com