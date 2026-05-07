Una famiglia di Siena ha parlato pubblicamente, esprimendo la paura di perdere il proprio figlio, Michele. La coppia ha dichiarato di vivere nel timore che venga loro tolto il bambino, senza specificare i motivi o le cause di questa preoccupazione. La comunicazione è avvenuta in un momento di forte tensione e sofferenza, mentre si aspetta un'udienza in tribunale.

Siena, 7 maggio 2026 – “Viviamo nel terrore, perché vogliono portarci via nostro figlio Michele”. E’ un urlo di dolore quello di Massimo Fratalocchi, pensionato senese, ex dipendente di banca, che con la moglie Tamara il 17 giugno dovrà costituirsi davanti al Tribunale dei Minorenni di Firenze, per opporsi alla nomina di un curatore speciale a favore del ragazzo, che oggi ha 16 anni, ma è affetto da una forma grave e irreversibile di autismo. “Michele ha una serie di disturbi neuropsichiatrici riconosciuti da numerosi medici specialisti, a cui ci siamo rivolti nel corso del tempo per curarlo – racconta il padre –. Inoltre ha un’assoluta impossibilità a restare seduto e fermo sia nei luoghi chiusi che all’aperto, ha alterazioni del ritmo sonno-veglia.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’urlo di dolore della famiglia Fratalocchi: “Non separateci da nostro figlio”

Notizie correlate

Ansia nei figli e ruolo della famiglia, Andreoli: “L’idea stessa di evitare che nostro figlio abbia l’ansia è ansiogena”Essere madri e padri impeccabili rappresenta un traguardo irraggiungibile e, in molte occasioni, rischia di rivelarsi dannoso.

“Il dolore è anche nostro”. Comunità rumena vicina alla famiglia Bongiorni: “Uniti contro la violenza”Massa, 14 aprile 2026 – “Quando succedono questi misfatti, da parte di alcuni elementi isolati, tutti noi della comunità ci sentiamo colpiti alle...