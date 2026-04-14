Una comunità di origine rumena si esprime sulla vicenda che ha coinvolto una famiglia locale, affermando che il dolore di quanto accaduto riguarda tutti. I membri della comunità sottolineano come episodi di violenza isolati facciano sentire colpite molte persone, suscitando un senso di vicinanza e solidarietà tra cittadini. Le parole sono state pronunciate dopo un episodio di violenza che ha coinvolto una famiglia residente nella zona.

Massa, 14 aprile 2026 – “Quando succedono questi misfatti, da parte di alcuni elementi isolati, tutti noi della comunità ci sentiamo colpiti alle spalle, è un sentimento che brucia più di ogni altra cosa. Il dolore della famiglia Bongiorni è anche il nostro”. Trattiene a stento l’emozione e il dispiacere, Robert Deleanu, consigliere comunale e rappresentante della comunità rumena Daciada a Massa, mentre commenta il tragico episodio che sabato notte ha portato alla morte di Giacomo Bongiorni, in piazza Palma. Il consigliere comunale Deleanu, rappresentante di ’Daciada’, non si dà pace L'impatto della tragedia sulla comunità rumena Coinvolti nelle indagini ci sono anche ragazzi di origine rumena.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Il dolore è anche nostro”. Comunità rumena vicina alla famiglia Bongiorni: “Uniti contro la violenza”

Forno piange nonno Emilio. La comunità vicina alla famigliaForno in lutto per la drastica e violenta morte di Emilio Tonarelli, 77 anni, persona stimata in paese.

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Argomenti più discussi: Il Papa agli algerini: tra dolore e morte nel mondo, ispirate desideri di comunione; Il dolore è anche nostro. Comunità rumena vicina alla famiglia Bongiorni: Uniti contro la violenza; Centobuchi, la comunità ha salutato il piccolo Lyon (4 anni). Don Armando Moriconi: Il dolore è troppo grande; 17 anni fa il terremoto dell’Aquila.

La medicina di comunità e delle cure primarie rappresenta il fulcro dell’evoluzione del Servizio Sanitario Nazionale perchè integra competenze cliniche e organizzative con le nuove esigenze del territorio. Il 15 maggio in Sala Luna del Best Western Galileo si - facebook.com facebook

come elemento essenziale per la convivenza, e alla custodia del valore delle parole come invito al rispetto e al confronto tra comunità con sensibilità diverse. Pur nelle inevitabili differenze politiche e religiose, e nonostante il coinvolgimento nei drammi del pre x.com