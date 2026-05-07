L’amministrazione comunale ha reagito con entusiasmo al pareggio ottenuto contro il Pineto, che ha portato i Lupi ai playoff. Nella giornata di ieri, Palazzo San Giorgio si è illuminato di rossoblù in segno di sostegno alla squadra. Nel corso della giornata, il sindaco ha incontrato il rappresentante di un’agenzia di comunicazione per discutere di progetti futuri. Inoltre, è stato confermato che Matt Rizzetta ha visitato la sede comunale.

? Cosa scoprirai Come ha reagito l'amministrazione al pareggio contro il Pineto?. Chi ha incontrato Matt Rizzetta a Palazzo San Giorgio?. Perché la città ha deciso di illuminare il palazzo comunale?. Quali sono i prossimi obiettivi dei Lupi nei playoff nazionali?.? In Breve Sindaca Marialuisa Forte riceve Matt Rizzetta a Palazzo San Giorgio.. Palazzo San Giorgio illuminato di rossoblù per il pareggio contro il Pineto.. Il traguardo sportivo unisce istituzioni e cittadini in un unico spirito comunitario.. L'amministrazione comunale pianifica nuovi incontri per festeggiare i successi dei Lupi.. Matt Rizzetta è stato accolto stamattina a Palazzo San Giorgio dalla sindaca Marialuisa Forte per celebrare il passaggio dei Lupi ai playoff nazionali dopo il pareggio contro il Pineto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lupi ai playoff: Palazzo San Giorgio si illumina di rossoblù

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