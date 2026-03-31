Italia in corsa per i playoff ai Mondiali di curling! Spiller illumina | calendario e scontri diretti in arrivo

L’Italia sta partecipando ai Mondiali 2026 di curling maschile a Ogden, negli Stati Uniti. Al termine della prima metà del fase a gironi, la squadra si trova al quinto posto in classifica, con un bilancio di quattro vittorie e tre sconfitte. Sono previsti prossimi incontri con alcune delle principali nazionali del torneo, in un percorso che potrebbe portare ai playoff.

L’Italia sta ben figurando ai Mondiali 2026 di curling maschile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Ogden (USA): quando è stata superata la prima metà del round robin, la nostra Nazionale si trova al quinto posto in classifica generale con all’attivo quattro vittorie e tre sconfitte. Gli azzurri hanno avuto la meglio contro Cina, Germania, Svizzera e Corea del Sud, mentre hanno perso contro Canada, Svezia e Scozia. I ko contro i nordamericani e i britannici sono stati nitidi, mentre quello contro il fenomeno Niklas Edin è arrivato dopo aver tenuto testa per sette end. Il quartetto tricolore ha dato l’impressione di imporsi in scioltezza contro rivali alla portata e ha firmato un bel colpaccio contro gli elvetici, mentre contro le annunciate big della rassegna iridata ha fatto più fatica. 🔗 Leggi su Oasport.it

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