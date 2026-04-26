Gubbio-Pineto 2-0 rossoblù ai playoff proprio contro gli abruzzesi

Il Gubbio si è imposto sul Pineto con il risultato di 2-0, conquistando così la qualificazione ai playoff. La partita si è giocata il 26 aprile 2026 a Gubbio, con i rossoblù che hanno segnato un gol in ciascuna delle due frazioni di gioco. La squadra ha mostrato solidità e determinazione durante l’incontro, centrando un risultato che permette loro di affrontare ora gli avversari abruzzesi nella fase successiva della competizione.

Gubbio (Perugia), 26 aprile 2026 – Due gol, uno per tempo, e una buona prestazione su tanti punti di vista. Il Gubbio chiude la regular season con un 2-0 al Pineto, chiude il campionato da ottavo in classifica e si prepara ad affrontare proprio il Pineto nel primo turno dei playoff previsto per domenica prossima. La partita è viva da subito ed è protagonista già dalle prime battute Saber, che al 2° crossa in area per l’inserimento di Tentardini che colpisce di testa ma manda alto, mentre sei minuti dopo recupera palla e serve Ghirardello che taglia a metà la difesa avversaria ma non trova lo specchio da pochi passi. L’episodio giusto arriva al 24°, al termine di una splendida azione corale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gubbio-Pineto 2-0, rossoblù ai playoff proprio contro gli abruzzesi Notizie correlate Leggi anche: Ternana-Gubbio,i rossoblù si lanciano verso i playoff Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Dove vedere Gubbio-Pineto: data, orario e diretta; Gubbio, il Pineto per l’ultima in casa; Live Gubbio - Pineto - Serie C girone B: Punteggi & Highlights Calcio - 26/04/2026; Pescara vs Gubbio: Risultato in Diretta Streaming Serie C > Girone B 2023-2024. Gubbio-Pineto 2-0, rossoblù ai playoff proprio contro gli abruzzesiGubbio (Perugia), 26 aprile 2026 – Due gol, uno per tempo, e una buona prestazione su tanti punti di vista. Il Gubbio chiude la regular season con un 2-0 al Pineto, chiude il campionato da ottavo in ... lanazione.it Il Gubbio regola 2-0 il Pineto: ora il primo turno playoff in terra d'AbruzzoIl match è stato ben giocato dal Gubbio, a segno in avvio con Carraro dopo una pregevole azione corale avviata da un velo di Ghirardello, imbucata di Saber per Zallu e assist al regista che mette dent ... corrieredellumbria.it L’undici scelto da Mister #DiCarlo per Gubbio Pineto #Campionato #SerieCSkyWifi #forzavecchiocuorerossoblu - facebook.com facebook