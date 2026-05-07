Un uomo è caduto a terra e ha riportato una ferita alla testa. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza e trasportato l’uomo in ospedale. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di verifica, e al momento non ci sono dettagli circa le cause della caduta. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

C’è chi inciampa e si rialza senza chiedersi cosa è successo, chi invece resta lì a osservare il mondo dal basso. Bobo Rondelli appartiene a questa seconda categoria: quella di chi sembra essere caduto sulla Terra con la faccia tra l’asfalto e il mare di Livorno. Una scelta di prospettiva. Perché abitare al settimo piano significava sporgersi dal terrazzo e «guardare il mondo da un’altezza che annullava i dettagli». Meglio stare giù, tra la polvere della strada e la schiuma degli scogli. Parte da questo aneddoto la chiacchierata con Bobo Rondelli, il famous local singer che ha declinato l’invito della popolarità omologata per restare fedele a un’anarchia del sentimento che brilla di onestà sfacciata e scoppiettante.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - L’uomo che cadde sulla Terra e picchiò la testa

Multi SubHe Came Back to Love Her… But She Doesn’t Believe Him!

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